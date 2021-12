CorSera - Ecco perché il Milan non prenderà un attaccante a gennaio

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il Milan non prenderà un attaccante a gennaio, rinforzo che, invece, sarebbe arrivato in caso di passaggio agli ottavi di Champions League. Il ragionamento che viene in via Aldo Rossi - scrive il quotidiano - è il seguente: Giroud, Rebic, Leao, Castillejo e Pellegri recupereranno tutti entro la fine dell’anno o al massimo a inizio 2022, quindi per ora la regola è stringere i denti e tenere duro.