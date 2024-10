CorSera (ed. Milano): "Milan club, stop prelazioni e prezzi ridotti"

vedi letture

I risvolti dell'inchiesta 'Doppia Curva' sugli ultras di Inter e Milan trovano oggi spazio sull'edizione di Milano del Corriere della Sera. In particolare, il quotidiano generalista parla in un box in prima pagina delle proteste dei tifosi rossoneri in seguito alla scelta del Diavolo di bloccare le prelazioni e di proporre prezzi ridotti ai Milan Club.

"Milan club, stop prelazioni e prezzi ridotti - si legge -. Tariffe piene e aumenti oltre il 50%. 'Prezzi inaccessibili, colpiti soci storici e famiglie'".