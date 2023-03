CorSera - Futuro Ibra: chi gli sta accanto assicura che non ha ancora deciso se smettere o continuare

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic non ha ancora scelto quale sarà il suo futuro al termine di questa stagione: chi gli sta accanto, infatti, assicura che ha deciso se smettere o se andare avanti a giocare. Per il momento lo svedese non ci pensa, ma ovviamente molto dipenderà da come andranno i prossimi mesi.