CorSera - Futuro Ibra: non è scontato che in estate possa lasciare il calcio

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, la non qualificazione della Svezia al prossimo Mondiale in Qatar potrebbe incidere sul futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno: non è escluso che in estate possa lasciare il calcio, dipenderà molto anche dal finale di stagione in maglia rossonera.