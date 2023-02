CorSera - Futuro Leao: a febbraio i dirigenti del Milan contano di organizzare un vertice decisivo per stringere sul rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al futuro di Rafael Leao, che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024, in questo mese di febbraio i dirigenti del club di via Aldo Rossi contano di organizzare un vertice decisivo per stringere sul rinnovo. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.