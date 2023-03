CorSera - Futuro Leao, che confusione: al giocatore farebbe bene restare al Milan

MilanNews.it

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, intorno a Rafael Leao, negli ultimi mesi si parla di più del rinnovo di contratto che di campo. E questo sta certamente condizionando il suo rendimento. Sul futuro del portoghese c'è grande confusione, ma secondo il noto quotidiano il gioctore farebbe bene a restare al Milan perchè altrove difficilmente troverebbe club disposti ad aspettarlo come sta facendo il Diavolo con lui. Quello che è successo e sta succedendo a Gigio Donnarumma al PSG dovrebbe far capire a Leao qual è la soluzione migliore per il suo futuro.