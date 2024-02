CorSera - Futuro Leao: il Milan se ne potrebbe privare solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile

Ieri in occasione della presentazione del suo libro "Smile", Rafael Leao è stato molto chiaro sul suo futuro: "Il mio futuro? Al Milan". Non è un mistero però che il portoghese sia finito nel mirino del PSG che in estate saluterà Mbappè e per sostituirlo sta pensando proprio al numero 10 rossonero che ha un contratto con il Diavolo fino al 2028 e una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, difficilmente in estate qualche club mettere sul tavolo questa cifra, ma non è da escludere che offerte altissime possano arrivare. Il Milan se lo tiene stretto perchè un asset e un valore della società di via Aldo Rossi, quindi accetteranno di privar sene solamente di fronte ad una proposta irrinunciabile.