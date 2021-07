CorSera: "Gazidis, l’annuncio choc: 'Ho un tumore alla gola. È curabile, sono fiducioso'"

Il CorSera titola così questa mattina: "Gazidis, l’annuncio choc: 'Ho un tumore alla gola. È curabile, sono fiducioso'". Nella giornata di ieri, il Milan ha annunciato che al suo ad è stato diagnosticato un carcinoma alla gola. Il dirigente rossonero Gazidis è già volato a New York per sottoporsi a un ciclo di terapie in una clinica specializzata nella cura del cancro.