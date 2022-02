CorSera - Gol Udinese, la spiegazione del Var Guida: immagini poco chiare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Udinese continua a far discutere. Il Corriere della Sera riporta la spiegazione che Guida, l'addetto al Var del match di San Siro, ha dato ai vertici arbitrali in merito al gol del pareggio dell'Udinese. Secondo lui, le immagini non garantivano con certezza assoluta il tocco di braccio di Udogie: da qui la scelta di non chiamare Marchetti a visionare l’azione allo schermo. Sarà - scrive il Corriere della Sera - ma il tocco, visto in tv, sembra proprio esserci.