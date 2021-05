CorSera - Gordon Singer è rimasto a Milano stare vicino alla squadra

A Milanello, dopo lo 0-0 con il Cagliari, tirava una brutta aria. Ed è normale fosse così, vista l'occasione sprecata. Come sottolinea il Corriere della Sera, serve compattezza e serve l'aiuto di tutti: non a caso, ieri al centro sportivo rossonero erano presenti anche Maldini e Massara. Pure Gordon Singer in questi giorni è rimasto a Milano per dare un segnale di vicinanza alla squadra in rappresentanza del fondo Elliott proprietario del club.