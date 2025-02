CorSera: "Ibra alla testa della rivoluzione: 'Il Milan adesso cambierà'"

"Ibra alla testa della rivoluzione: 'Il Milan adesso cambierà'": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riporta alcune dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, pronunciate ieri durante la presentazione di Santiago Gimenez, il grande colpo di mercato del Diavolo. "Vedremo se abbiamo diminuito il gap o meno. Ad inizio campionato credevamo in quello che avevamo fatto. Ma non siamo contenti. Per questo abbiamo rinforzato la squadra: cinque giocatori fuori e cinque dentro. Siamo soddisfatti. Questa sarà la squadra che cambierà la situazione" le parole del dirigente svedese sulla rivoluzione rossonera nel mercato invernale.

Ibrahimovic ha presentato così Gimenez: "Ha grande qualità, ha fame di fare gol. Mi ricorda Camarda, hanno la stessa fame di fare gol. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Lui per me è bravo in area, può aiutare tanto la squadra. Che Milan trova Gimenez? Un Milan forte, giocherà con Leao, Pulisic, Reijnders, Walker e tanti giocatori che gli possono fare assist. Non ti preoccupare... Anche Maignan sa fare gli assist".