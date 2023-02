MilanNews.it

"Ibra è pronto per il Toro": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito all'imminente ritorno in campo del centravanti svedese che dovrebbe avvenire venerdì contro il Torino. Il giocatore, che ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo per intero, partirà ovviamente dalla panchina, anche perchè nelle gambe ha massimo 10-15 minuti.