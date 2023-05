CorSera - Ibra, è una corsa contro il tempo: vuole salutare il Milan in campo contro il Verona, ma non sarà facile

Zlatan Ibrahimovic, alle prese con una lesione del gemello mediale del polpaccio destro rimediata il 23 aprile scorso contro il Lecce durante il riscaldamento, sta facendo di tutto per recuperare per l'ultima partita della stagione contro il Verona a San Siro. Purtroppo, come riferisce il Corriere della Sera, le chance non sono molte, ma lo svedese è pronto anche a correre qualche rischio perchè vuole salutare il Milan con qualche minuto in campo.