CorSera: "Ibra ha già scelto: Leao è l’allievo da far crescere. Piatek può partire"

"Ibra ha già scelto: Leao è l’allievo da far crescere. Piatek può partire": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che lo svedese ha scelto Leao. In via Aldo Rossi, sono convinti che, con uno come Ibrahomovic al suo fianco, il portoghese può crescere moltissimo. Diverso, invece, il futuro di Piatek che sembra destinato a lasciare il Milan a gennaio.