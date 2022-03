CorSera - Ibra, il rinnovo col Milan dipende dal Mondiale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il futuro di Ibrahimovic dipende (anche) da quanto accadrà stasera nella sfida tra Polonia e Svezia. Nella testa di Zlatan c’è da mesi il Mondiale, dove giocherebbe a 41 anni. Ecco perché - scrive il Corriere della Sera - questo playoff è per lui una partita doppia che vale una vita intera. Dovesse ottenere il pass per il Qatar, l’attaccante resterebbe in rossonero un ultimo anno (una bozza d’accordo c’è già: stipendio base da 2,5 milioni, con premi a obiettivi). Se, invece, stasera dovesse andare male, non è da escludere un addio a fine stagione.