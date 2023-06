CorSera - Ibra, prevista una conferenza dopo il saluto al pubblico di San Siro

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Oggi è lo Zlatan Day, il giorno in cui per l'ultima volta Zlatan Ibrhaimovic saluterà tutti i tifosi del Milan a San Siro, dopo la partita contro il Verona a cui lo svedese non potrà prendere parte per problemi fisici. Come scrive il Corriere della Sera dopo la festa e il tributo dei suoi tifosi che avverrà subito dopo il triplice fischio, Ibra terrà anche una conferenza stampa nella sala conferenze di San Siro in cui parlerà di questa stagione travagliata, del suo futuro e della sua esperienza (doppia) al Milan.