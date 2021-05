CorSera: "Ibra si arrende: niente Europei. E il Milan ha in mente Icardi"

"Ibra si arrende: niente Europei. E il Milan ha in mente Icardi": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che Ibrahimovic dovrà stare fermo sei settimane dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro la Juventus e quindi non potrà partecipare ai prossimi Europei con la sua Svezia. Intanto, il club rossonero è alla ricerca di un co-titolare in attacco per la prossima stagione e l'ultima idea è quella di prendere Mauro Icardi in prestito dal PSG.