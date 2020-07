I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Ibrahimovic. Ieri Zlatan (insieme a Donnarumma) è volato a Montecarlo per incontrare Raiola, che a sua volta, la prossima settimana, vedrà la società rossonera. La questione è apertissima. Come riporta il Corriere della Sera, il nodo è soprattutto contrattuale: senza uno sconto da parte dello svedese sarà dura trovare un’intesa.