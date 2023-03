CorSera: "Il Milan a caccia del secondo posto. Ibra vuole il record (ma va in panchina)"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

"Il Milan a caccia del secondo posto. Ibra vuole il record (ma va in panchina)": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con un successo stasera a San Siro contro la Salernitana la squadra rossonera riaggancerebbe l'Inter in seconda posizione. In avanti ci sarà ancora Giroud, ma Ibrahimovic scalpita. Se dovesse segnare, lo svedese diventerebbe il giocatore più anziano a fare un gol in Serie A.