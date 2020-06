CorSera - Il Milan aspetta Bakayoko

Almstadt e Moncada stanno cercando profili idonei per rinforzare il centrocampo. Lo scrive il Corriere della Sera parlando delle strategie di mercato del Milan in vista della sessione estiva. I rossoneri sono alla ricerca di un giocatore “muscolare”, con caratteristiche più da incontrista che da metronomo, da affiancare a Bennacer. Il nome di Tiemoué Bakayoko è ancora presente sul taccuino milanista: il francese, di proprietà del Chelsea, ha già lanciato segnali al suo ex club.