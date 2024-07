CorSera - Il Milan aspetta il sì di Morata. Ma lo spagnolo potrebbe non essere l'unico acquisto davanti

Come scritto questa mattina anche dal Corriere della Sera, il grande obiettivo di mercato per l'attacco del Milan è Alvaro Morata. I rossoneri avrebbero già pronto per lo spagnolo un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione e la fumata bianca sembra essere vicina. Ciò nonostante, non è da escludersi - si legge - che l'arrivo del centravanti dell'Atletico Madrid sia l'unico per rafforzare il reparto. A tal proposito restano sempre vive le ipotesi che portano a Depay a parametro zero o a Abraham, da sempre pallino di Fonseca.

Questi i numeri di Alvaro Morata con la maglia dell'Atletico Madrid nella stagione 2023-2024:

PRESENZE LIGA: 32

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DEL RE: 5

PRESENZE SUPERCOPPA SPAGNOLA: 1

PRESENZE TOTALI: 48

MINUTI IN CAMPO: 2968'

GOL: 21

AMMONIZIONI: 5

ESPULSIONI: 1