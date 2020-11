Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Il Milan deve gestire l’alta quota". I rossoneri devono ripartire subito dopo la sconfitta contro il Lille in Europa League che ha interrotto la straordinaria striscia di 24 risultati utili consecutivi. Il Diavolo arriverà comunque alla sosta per le nazionali in vetta da solo in Serie A.