Se n'è parlato tanto negli ultimi giorni, soprattutto ora che lo svedese è indisponibile, ma in via Aldo Rossi hanno deciso che non arriverà un vice Ibrahimovic. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che al Milan sarebbe servito un altro centravanti, ma i dirigenti milanisti hanno deciso di puntare su quelli che ci sono già in rosa.