CorSera: "Il Milan non rischia. Con l’Empoli Leao torna titolare"

vedi letture

"Il Milan non rischia. Con l’Empoli Leao torna titolare": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che stasera contro i toscani i rossoneri non possono assolutamente sbagliare e devono vincere a tutti i costi perchè in campionato non possono perdere altri punti per strada se vogliono risalire la classifica. Per questo, niente turnover stasera e spazio ai titolarissimi, tra cui anche Rafael Leao che tornerà titolare dopo essere partito dalla panchina martedì in Champions League contro lo Slovan Bratislava.

Questa la probabile formazione del Milan per la sfida di oggi alle 18 a San Siro contro l'Empoli: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.