CorSera - Il Milan sbaglia completamente approccio nel primo tempo. Pioli perde il duello tattico con De Rossi

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza questa mattina la sconfitta di ieri sera del Milan contro la Roma nell'andata dei quarti di Europa League (tra una settimana è in programma la gara di ritorno all'Olimpico): i rossoneri hanno completamente sbagliato l'approccio nel primo tempo e i giallorossi ne hanno approfittato, trovando al 17' la rete dell'1-0 con Mancini su azione da calcio d'angolo.

C'era poi grande attesa anche per la sfida in panchina tra Stefano Pioli e Daniele De Rossi: ad avere la meglio è stato il tecnico della Roma che ha sorpreso l'allenatore rossonero mettendo Lukaku e Dybala in attacco più a El Shaarawy esterno destro a tamponare Theo Hernandez. Questa trovata tattica ha mandato in tilt il punto forte del Diavolo, vale a dire la fascia sinistra.