CorSera: "Il Milan si butta via". Partita confusa e nervosa e i soliti limiti difensivi

"Il Milan si butta via": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito alla sconfitta di ieri dei rossoneri sul campo della Fiorentina. Partita confusa e nervosa del Diavolo che ancora una volta ha messo in mostra i soliti e preoccupanti limiti difensivi (grave errore di Tomori sul gol vittoria di Gudmundsson). Serata da dimenticare per capitan Theo Hernandez che nel giorno del suo compleanno ha sbagliato un rigore (nella ripresa errore dagli 11 metri anche di Abraham), ha causato un penalty per i viola e dopo la fine della gara è stato espulso per proteste dall'arbitro Pairetto.

Queste le parole del tecnico portoghese nel post-partita a Milan TV sulla questione rigorista: "Il rigorista è Pulisic, non so perchè i ragazzi hanno cambiato. Ho già detto ai ragazzi che non succederà più".