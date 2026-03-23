CorSera: "Il Milan torna a crederci. Con Rabiot passo scudetto"

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"Il Milan torna a crederci. Con Rabiot passo scudetto": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che a Milanello sono tornati a credere nella clamorosa rimonta scudetto. Sei punti in otto partite sono difficili da recuperare, ma non impossibili. Ovviamente da qui in poi non si potrà più sbagliare, a partire dal big-match di Napoli in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni della nazionali.

Una delle certezze del Milan di Max Allegri è certamente Adrien Rabiot, che sabato ha segnato contro il Torino il suo quinto gol stagionale. Con lui in campo il Milan ha un passo da scudetto: in sua presenza la media punti è infatti di 2,38 a incontro, con una proiezione di oltre 90 punti sulle 38 giornate, mentre senza il francese la media crolla a 1,4 punti a partita.