Contro il Verona potrebbe/dovrebbe toccare nuovamente a Tomori. Arrivato a gennaio dal Chelsea, il giovane difensore si è messo in bella mostra offrendo prestazioni importanti. L’ultima contro la Roma, la scorsa domenica. Come riporta il Corriere della Sera, Maldini e i vertici di via Aldo Rossi, convinti dal giocatore, stanno valutando seriamente di investire 28 milioni per riscattarlo di Blues.