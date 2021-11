CorSera: "Il Napoli solo in testa. Il Milan crolla in casa"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Il Napoli solo in testa. Il Milan crolla in casa". Allarme rosso per la squadra di Pioli alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. Svagato e supponente, il Diavolo finisce a pezzi con il Sassuolo. Mertens riaccende i partenopei nel giorno dedicato a Maradona: doppietta del belga e Lazio disintegrata in 30 minuti e primo posto in classifica in solitudine.