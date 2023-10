CorSera in apertura: “Inter e Milan dominano, Lautaro fa quattro gol"

vedi letture

Prosegue il cammino di Inter e Milan a braccetto in testa al campionato. I nerazzurri si sono imposti 4-0 all'Arechi contro la Salernitana grazie ad un poker realizzato da Lautaro Martinez, entrato in campo nella ripresa. La squadra di Stefano Pioli invece ha superato in casa la Lazio di Maurizio per 2-0. Decisivi i gol di Pulisic e Okafor. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera: "Inter e Milan dominano, Lautaro fa quattro gol".