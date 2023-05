CorSera - Infortunio Leao: non si vogliono correre rischi, c'è un ritorno da giocare

MilanNews.it

L'infortunio di Rafael Leao, che contro la Lazio ha riportato un'elongazione all'adduttore della coscia destra, non è grave, ma a Milanello non si vogliono correre rischi e dunque la sua presenza in campo mercoledì nel primo euroderby è in forte dubbio. C'è anche un match di ritorno da giocare una settimana dopo e quindi non è proprio il caso di forzare, essendo alto il rischio di ricadute. Lo riferisce il Corriere della Sera.