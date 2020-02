La tanto attesa sfida a distanza tra Samir Handanovic e Gigio Donnarumma potrebbe non avere luogo domenica sera a San Siro: il portiere nerazzurro, ancora alle prese con un problema alla mano, resta infatti in forte dubbio per il derby. Il mignolo gli fa ancora male e Conte non vuole rischiare di dover sprecare un cambio a partita in corso.