CorSera - Inter-Milan, conto alla rovescia per il derby che vale lo Scudetto

Il conto alla rovescia è partito: il primo weekend di febbraio si disputerà il derby tra Inter e Milan. Come sottolinea il Corriere della Sera, è una supersfida che potrebbe valere lo scudetto, almeno un pezzo. I cammini delle due milanesi da qui allo scontro diretto sono simili: una piccola e una big in testa (Atalanta e Venezia per i nerazzurri, Spezia e Juve per i rossoneri). È senza dubbio il match più atteso: l’equilibrio è sottile, il derby di deciderà sui dettagli.