CorSera: "Kessie, la grana del Milan nello sprint scudetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Kessie, la grana del Milan nello sprint scudetto". E' praticamente certo l'addio a zero a fine stagione del centrocampista ivoriano, che ha trovato un accordo con il Barcellona. Guadagnerà 6,5 milioni di euro per cinque anni. Ora Stefano Pioli, che è in piena lotta con la squadra per lo scudetto, dovrà gestire al meglio questa situazione, ma sa come si fa visto come si è comportato un anno fa con Donnarumma e Calhanoglu che, nonostante fossero destinati all'addio, sono stati importanti nella conquista del posto in Champions League.