CorSera - L'area tecnica del Milan aspetta il cambio di proprietà, poi sarà mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta il Corriere della Sera questa mattina in edicola, l’area tecnica del Milan aspetta con impazienza che venga definito il cambio di proprietà, così da sbloccare definitivamente il mercato rossonero. Il procuratore di Tomori, prima di rinnovare con il proprio assistito, vuole conoscere bene i piani del nuovo progetto. Ma la situazione che preoccupa è quella di Leao: la clausola da 150 milioni non spaventa Real e PSG, che si sono già informate con Jorge Mendes, agente del giocatore.