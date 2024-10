CorSera: "L’azzardo di Fonseca ha pagato: il Milan non ha più intoccabili"

vedi letture

"L’azzardo di Fonseca ha pagato: il Milan non ha più intoccabili": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che le scelte forti del portoghese hanno funzionato contro l'Udinese. In questo modo il tecnico rossonero ha lanciato un chiaro messaggio a tutti: il Milan viene prima di tutto e nella sua squadra non ci sono più intoccabili.

L'esclusione più clamorosa è stata certamente quella di Rafael Leao che è rimasto in panchina per 90'. Domani contro il Bruges in Champions League, il numero 10 milanista dovrebbe tornare titolare e tutti si aspettano una grande reazione da parte sua. La novità che è emersa dalla gara contro l'Udinese è che il portoghese non giocherà più per diritto divino e lo stesso vale per gli altri giocatori del Diavolo.