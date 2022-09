CorSera: "La crisi di Inter e Juve. Il Milan cede al Napoli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"La crisi di Inter e Juve. Il Milan cede al Napoli", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Domenica disastrosa per Inter e Juve. I nerazzurri travolti dall’Udinese per 3-1, la squadra di Allegri regala la prima vittoria in serie A al Monza. E si intensificano le voci di cambi sulle due panchine. Il Napoli batte il Milan a San Siro e vola in testa con l’Atalanta che vince con la Roma.