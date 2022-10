CorSera: "La grande notte di Leao, stella del Milan che sogna"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La grande notte di Leao, stella del Milan che sogna": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match di stasera dei rossoneri sul campo del Chelsea. La squadra di Pioli, con un'eventuale vittoria, farebbe un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il protoghese sarà l'osservato speciale visto che da tempo i Blues hanno messo gli occhi su di lui, anche se il club di via Aldo Rossi è al lavoro da mesi per blindarlo con il rinnovo di contratto.