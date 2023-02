CorSera - Leao e la questione della clausola rescissoria: il portoghese vorrebbe abbassarla a 70-80 mln, il Milan invece vuole cancellarla

MilanNews.it

Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, tra i motivi che hanno portato ad un importante rallentamento nella trattativa tra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo c'è anche la questione della clausola rescissoria: l'entourage del portoghese chiede infatti di abbassarla dagli attuali 150 milioni di euro a 70-80 milioni, mentre il club di via Aldo Rossi vorrebbe cancellarla.