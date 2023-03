CorSera: "Leao tiene il broncio. Il suo gioco e il contratto i problemi del Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Leao tiene il broncio. Il suo gioco e il contratto i problemi del Milan". Il portoghese non è più il giocatore spensierato e decisivo dei mesi scorsi. A condizionare il suo rendimento ci sono la nuova posizione in campo dopo il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-2-1 e anche la questione del rinnovo di contratto. Pioli lo difende, ma si aspetta di più da lui, soprattutto a livello realizzativo visto che non segna da ben due mesi.