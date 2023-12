CorSera: "Maignan colonna del Milan che piace alle big d’Europa. È iniziata la partita del rinnovo"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Maignan colonna del Milan che piace alle big d’Europa. È iniziata la partita del rinnovo". Il portiere francese, premiato lunedì come miglior portiere della scorsa Serie A, ha un contratto con il Diavolo fino al 2026 e guadagna 2,8 milioni di euro a stagione. I colloqui per il rinnovo sono già iniziati, ma la prima richiesta dell'entourage dell'ex Lille è molto alta: 8 milioni di euro.

Il Milan non vuole assolutamente privarsi di lui e per questo andrà avanti a trattare per provare ad arrivare ad un accordo il prima possibile. Anche perchè a Maignan non mancano di certo gli estimatori: su di lui ci sono per esempio Manchester United, Chelsea e soprattutto il Bayern Monaco, che è a caccia di un sostituto a lungo termine di Manuel Neuer.