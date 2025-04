CorSera: "Maignan, la paura e il sollievo: 'Sto bene, ho la testa dura...'"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Maignan, la paura e il sollievo: 'Sto bene, ho la testa dura...'". La paura è passata, Mike Maignan sta bene ed è già a tornato a casa ieri dopo aver passato la notte sotto osservazione in ospedale. Una decisione a scopo pracauzionale nonostante tutti esami clinici avevano dato esito negativo. "Il lato positivo dell’essere testardi è che si ha la testa dura. Va tutto bene, grazie a Dio. Grazie per i vostri messaggi! Lo apprezzo molto" il messaggio pubblicato sui social dal francese per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni.

Quanto potrà tornare in campo?

Rientrato ieri a casa, Maignan dovrà osservare riposo assoluto fino a martedì quando ha in programma degli esami di controllo, poi pian piano potrà tornare ad allenarsi a Milanello insieme ai compagni. A chi gli sta vicino ha detto che ha grande voglia di tornare subito in campo per lasciarsi definitivamente alla spella la complicata notte di Udinese. La sua presenza tra i pali della porta milanista domenica prossima a San Siro contro l'Atalanta non è a rischio.