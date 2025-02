CorSera: "Maignan numero 1 degli irriconoscibili. Il Milan pensa alla rivoluzione"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Maignan numero 1 degli irriconoscibili. Il Milan pensa alla rivoluzione". Il portiere francese è il lontano parente del giocatore spesso decisivo delle scorse stagioni. Da qualche tempo l'ex Lille è irriconoscibile e commette troppi errori, l'ultimo sabato a Torino dove ha provocato il clamoroso autogol di Thiaw. Mike ha un accordo per il rinnovo fino al 2028 a 5 milioni di euro netti annui, ma il suo rendimento induce una seria riflessione in via Aldo Rossi.

La sensazione è che alla fine la firma sul prolungamento arriverà, così da poterlo poi eventualmente vendere in estate se dovesse arrivare un'offerta importante. Maignan è passato quindi dallo status di intoccabile a quello di cedibile, ma non è l'unico: ci sono infatti altri due big della rosa milanista che non stanno rendendo come in passato e la loro permanenza non è più così scontata. Si tratta di Theo Hernandez e Rafael Leao.