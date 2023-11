CorSera - Maignan stoico: para la Fiorentina e la febbre

Mike Maignan è stato il migliore in campo del Milan contro la Fiorentina. Il portiere francese si è reso protagonista di due parate prodigiose: la prima con un'uscita lesta su Beltran, la seconda con uno scatto di istinto verso il tiro di Mandragora respinto con il volto all'ultimo secondo del match. Due interventi che valgono tre punti e forse qualcosa in più per i rossoneri che tornano alla vittoria in campionato dopo 49 giorni di astinenza e acquisiscono fiducia per i prossimi impegni, specialmente dalla Champions in avanti.

Maignan, però, ha parato anche la febbre. Già non solo Beltran, Mandragora e in generale la Fiorentina sono stati respinti quando si sono avvicinati alla porta rossonera, ieri sera. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere della Sera, il portiere rossonero ieri ha sconfitto anche l'influenza. Secondo quanto riportato, Maignan aveva addirittura 39 di febbre e questo potrebbe spiegare anche il momento di appannamento avuto a metà del secondo tempo, ceh ha fatto tremare tutti i tifosi del Milan, quando è rimasto a terra per circa un minuto. Prestazione che assume ancor di più i controni dell'irrealtà.