CorSera: "Maldini e Massara manca la firma. Origi e Sanches, strada in discesa"

"Maldini e Massara manca la firma. Origi e Sanches, strada in discesa": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che tarda ad arrivare il rinnovo dei due dirigenti rossoneri, anche se la loro conferma non sembra essere assolutamente in dubbio. In attesa del prolungamento e di conoscere il budget per il mercato estivo, il Diavolo ha già praticamente chiuso i primi due colpi, vale a dire Origi e Renato Sanches.