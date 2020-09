Corsera - Maldini punta Milenkovic per la difesa. E Commisso sbarca in Italia

Grande attenzione della stampa per la trattativa tra Milan e Fiorentina per Nikola Milenkovic. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, Maldini ha puntato con decisione Nikola Milenkovic come rinforzo per la difesa. Il presidente della Fiorentina è sbarcato in Italia per definire le situazioni contrattuali in bilico, come quello dello stesso difensore serbo ma anche Chiesa e Pezzella. La richiesta della Fiorentina si attesta sui 40 milioni di euro, una cifra alta che potrebbe essere abbassata anche grazie alla volontà dello stesso Milenkovic di non rinnovare con il club viola.