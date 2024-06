CorSera - Mercato Milan: a centrocampo occhi su Fofana, sondaggio per Rabiot

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca sul mercato anche di un nuovo centrocampista da inserire nella rosa di Paulo Fonseca: un nome che da tempo è nel mirino del Diavolo è quello di Youssouf Fofana, mediano in uscita dal Monaco che ha una valutazione tra i 20 e 25 milioni di euro.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che il club di via Aldo Rossi sta monitorando con attenzione anche la situazione di Adrien Rabiot che è in scadenza di contratto con la Juventus e non sembra intenzionato a rinnovare con i bianconeri. Il Milan avrebbe già avuto un contratto con la madre-agente del centrocampista francese per capire la fattibilità dell'operazione.