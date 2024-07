CorSera - Mercato Milan, a fine mercato potrebbe arrivare un'altra punta. Due ipotesi: Depay a zero e Abraham in prestito

La priorità del Milan in questo momento sul mercato è quella di prendere un nuovo attaccante e il primo nome della lista è quello di Alvaro Morata, per il quale è pronto un triennale da 5 milioni di euro. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, riprendendo le parole di qualche giorno fa di Zlatan Ibrahimovic, non è detto che a fine mercato non possa arrivare un'altra punta.

Due ipotesi: Memphis Depay a parametro zero visto che ora è svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con l'Atletico Madrid oppure Tammy Abraham, pallino di Paulo Fonseca, in prestito dalla Roma.