CorSera - Mercato Milan, ecco la linea del club: non si comprerà tanto per comprare, solo operazioni per giocatori funzionali al progetto e di prospettiva

Nelle ultime settimane si parla tanto delle possibili mosse di mercato del Milan a gennaio. I rossoneri avrebbero bisogno di rinforzi un po’ in tutti i reparti, in particolare a centrocampo dove la coperta è corta e Fofana e Reijnders sono costretti agli straordinari. L'edizione odierna del Corriere dello Sera riferisce stamattina che la linea del club di via Aldo Rossi per la campagna acquisti invernale è molto chiara: non si comprerà tanto per comprare, niente tappabuchi, verranno fatte operazioni solo per giocatori funzionali al progetto, di prospettiva.

Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, Paulo Fonseca ha dichiarato sul mercato di gennaio: "Mercato? "Adesso so che comincia ad essere il tema principale delle conferenze, ma è presto. Quello che posso dire è che parliamo sempre, la società è sempre attenta al mercato e se abbiamo bisogno loro sono sempre pronti per intervenire".