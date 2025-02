CorSera - Mercato Milan: in stand-by il prestito di Camarda al Monza. Ibra non vorrebbe cederlo

Sembrava tutto fatto per la cessione in prestito per 18 mesi di Francesco Camarda al Monza e invece nelle ultime ore questo affare sarebbe stato messo in stand-by da Zlatan Ibrahimovic che non vorrebbe privarsi del giovane talento nato e cresciuto nel settore giovanile milanista. A riferirlo è il Corriere della Sera in edicola questa mattina.

Questi i numeri stagionali di Camarda nel Milan:

PRESENZE SERIE C: 9

PRESENZE SERIE A: 7

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE COPPA ITALIA SERIE C: 2

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 1

PRESENZE TOTALI: 22

MINUTI IN CAMPO: 1085'

GOL: 3

AMMONIZIONI: 3